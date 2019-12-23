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Оберег от разлучниц

23.12.2019

Ревность это чувство, которое может в один миг разрушить семью. Участница 20 сезона мистического проекта «Битва экстрасенсов» архиведьма Соломон поделилась со своими подписчиками оберегом, который спасет от разлучницы. Все подробности читайте в материале. 

битва экстрасенсов

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Оберег от разлучниц

Читать нужно над водой. Перед началом следует зажечь свечу, поставить ее слева. Читать заговор 9—12 раз.

Встану, не перекрещусь,

От всего белого света откажусь.

Не в чистом поле есть гуляй-река.

На этой реке колючие берега.

Сидят там леший и чертовка,

Под ними колючая циновка.

Они меж собой борются, дерутся,

Морды царапают и плюются.

Так бы и муж мой от всех баб отплевался,

Ни с одной женщиной, кроме меня,

Не знался —

Ни с красивой, ни с некрасивой,

Ни с гордой, ни со спесивой.

Была бы я ему одна: еда, вода, езда.

Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

Наговоренную воду давать пить человеку либо подливать в питье.

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