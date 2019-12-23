Оберег от разлучниц
Ревность — это чувство, которое может в один миг разрушить семью. Участница 20 сезона мистического проекта «Битва экстрасенсов» архиведьма Соломон поделилась со своими подписчиками оберегом, который спасет от разлучницы. Все подробности читайте в материале.
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Оберег от разлучниц
Читать нужно над водой. Перед началом следует зажечь свечу, поставить ее слева. Читать заговор 9—12 раз.
Встану, не перекрещусь,
От всего белого света откажусь.
Не в чистом поле есть гуляй-река.
На этой реке колючие берега.
Сидят там леший и чертовка,
Под ними колючая циновка.
Они меж собой борются, дерутся,
Морды царапают и плюются.
Так бы и муж мой от всех баб отплевался,
Ни с одной женщиной, кроме меня,
Не знался —
Ни с красивой, ни с некрасивой,
Ни с гордой, ни со спесивой.
Была бы я ему одна: еда, вода, езда.
Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.
Наговоренную воду давать пить человеку либо подливать в питье.