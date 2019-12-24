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С какими проблемами нельзя идти к целителю

24.12.2019

Каждый из нас хоть раз в жизни задумывался о том, чтобы пойти на прием к человеку, который использует в своей практике нетрадиционную медицину и обладает сверхвозможностями. Участница «Битвы экстрасенсов» Ирина Богданова рассказала, с какими проблемами нельзя идти к целителю.

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«Есть болезни, которые совсем «не поддаются» нетрадиционному лечению. Это синдром Дауна, пороки сердца, гемофилия, психические отклонения, – говорит Ирина. – Трудно поддаются коррекции псориаз и нарушения зрения. Также не обращайтесь с просьбой прервать беременность – ведь это исключительно медицинский вопрос».

Однако есть болезни, в лечении которых целитель таки сможет помочь. Очень важно:  не стоит ожидать полного исцеления, а прежде всего нужно все же обратиться к докторам!

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Но в некоторых случаях целитель может помочь установить некую ремиссию – перерыв в течении болезни, когда нет никаких ее проявлений и вы не ощущаете симптомов:

«Наиболее типичные нарушения здоровья, при которых реально добиться длительной ремиссии, – это остеохондроз, гормональные нарушения, камни почек или желчного пузыря, стенокардия, гипертоническая болезнь, артриты и артрозы,  проявления слабости иммунитета, а также различные аллергии, – говорит экстрасенс.

Как видим, поможет или нет – вопрос неоднозначный. Главное, помните: настоящий целитель всегда работает рука об руку с официальной медициной!

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