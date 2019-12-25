Сегодня, 25 декабря, состоялся финал 20 сезона мистического проекта «Битва экстрасенсов». По результатам зрительского голосования звание сильнейшего ясновидящего страны получил Арман Цыбульский. О том, с какими трудностями пришлось справляться, а также о планах на будущее рассказал победитель юбилейного сезона «Битвы экстрасенсов» Арман Цыбульский.

Арман, поздравляем вас с победой! Что вы почувствовали, когда победили?

Спасибо! Я испытал пик эмоций! Почувствовал, что теперь начнется новый этап в жизни.

Как отреагировали ваши близкие, когда узнали, что вы во второй раз идете на «Битву экстрасенсов»?

На самом деле было двоякое отношение. Моя жена вроде как и поддержала меня, но, конечно, было немного сложно. Ведь я давно к этому шел. Мне понадобилось целых 5 лет, чтобы вернуться на проект.

Не сложно было возвращаться?

Сложно. Конечно, сложно. Я знал, что будет впереди, и мне хотелось, чтобы все побыстрее закончилось. Я хотел побыстрее пробежать через все это.

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Кого считали своим главным конкурентом на «Битве экстрасенсов»?

Соломон. Она действительно профессионал. Но вообще все финалисты очень сильные. Победы можно было ожидать от каждого из них. Это меня подстегивало и заставляло быть еще сильнее.

Что было самым сложным на проекте? Или самое сложное за то время, что вы практикуете.

Вы знаете, все испытания, которые нам приготовили на проекте, были сложные. И их нельзя сравнивать. Когда мы сталкиваемся с людьми, у которых случилось горе, мы пропускаем его через себя. Когда у матери умер ребенок ‒ это горе. И каждое горе ‒ это всегда одинаково больно. Когда я принимал участие в 14 сезоне, то это была настоящая битва. В этот же раз все участники и весь проект были для меня настоящим уроком. Они как будто олицетворяли меня внутреннего. Я в каждом видел себя. Было ощущение, что я боролся сам с собой.

Чему вы научились?

Я научился работать по-новому. Я узнал все о судьбе и научился с ней работать. Я оказался в петле времени, и чтобы из нее выбраться, мне пришлось научиться работать с судьбой.

А у вас есть какие-то табу? Чего экстрасенс никогда не должен делать?

Ну, это немного философский вопрос. Скажу из своего опыта. Экстрасенсы могут видеть будущее, но не всегда они должны его менять. Не стоит считать себя Богом. Иногда нужно пройти через то, что тебе уготовано.

Вы отказываете в помощи людям, если считаете, что помочь не можете или не должны?

Я часто отказываю людям в помощи, если считаю, что они должны пройти путь, уготованный им судьбой. Если человек оказался в тупике, ему нужно помочь выйти из него. Ведь ясновидящие ‒ это своего рода поводыри. Мы помогаем тем, что проводим других по дороге, которую им уготовил Господь. Иногда бывает, что нас просят изменить то, что уготовано людям судьбой, но я в таких случаях отказываю.

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Какие ваши дальнейшие планы? Чем будете заниматься после проекта?

Планирую консультировать людей в вопросах магии и продолжать писать. В этом моя суть.

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