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«Битва экстрасенсов»-20: Арман Цыбульский нашел своего внебрачного сына

26.12.2019

Победитель 20 сезона мистического проекта «Битва экстрасенсов»-20 Арман Цыбульский на протяжении долгого времени искал своего внебрачного сына. Удалось ли ясновидящему увидеть своего ребенка? Все подробности в материале. 

битва экстрасенсов

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Арман Цыбульский на протяжении долгого времени пытался найти своего внебрачного сына. Его первая возлюбленная будучи беременной сбежала от ясновидящего и не разрешала видеться с ребенком. Арман долго искал его, но все попытки были тщетны. 

Однако помогла решить эту проблему супруга Армана ‒ экстрасенс Рубина Цыбульская. Несмотря на ревность, женщина разыскала бывшую возлюбленную своего мужа и хотела познакомить Армана с его сыном. 

Но во время телефонного  разговора Рубина узнала, что мальчик умер вследствие несчастного случая ‒ он упал с дерева и погиб. Ему было всего девять лет. 

битва экстрасенсов

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Арман Цыбульский вместе со своей женой пришли на кладбище, чтобы почтить память маленького мальчика. Арман очень долго не мог поверить, что это происходит на самом деле. 

«Дети ‒ это наше продолжение. Они должны жить дольше нас. Я не могу сейчас полноценно осознать все то, что происходит. Я чувствую себя немного мертвым», ‒ признался Арман Цыбульский.

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