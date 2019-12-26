«Битва экстрасенсов»-20: Роман Шептицкий сделал предложение Соломон

На мистическом проекте «Битва экстрасенсов» образовалась пара. Во время финала сельский маг Роман Шептицкий сделал предложение израильской ведьме Соломон. Детальнее в материале.

Сельский маг Роман Шептицкий и израильская архиведьма Соломон во время участия в проекте тайно встречались. Их отношения раскрылись, когда Роман Шептицкий покинул проект. Прежде чем уйти, он признался в своих чувствах. Однако Роман не обещал ждать Соломон, потому что после проекта решил пойти в монастырь, чтобы побороть свою темную силу.

Больше по теме: Дмитрий и Белла: Проект сблизил нас и сделал сильнее

Однако во время финала Роман Шептицкий вернулся. Он еще раз признался Соломон в любви и, став на одно колено, сделал архиведьме предложение.

Соломон была очень тронута таким поступком и, конечно же, она сказала «Да!».

Удивительно, что перед началом съемок Соломон сообщили, что ее возлюбленный не приехал на финал, однако архиведьма сказала, что чувствует его присутствие рядом и все-таки надеется на чудо.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ