Вчера, 25 декабря, состоялся финал 20 сезона мистического проекта «Битва экстрасенсов». Этот сезон был полон сюрпризов и неожиданностей. О том, каково было во время съемок, и о планах на будущее рассказали финалисты реалити, супруги Дмитрий Раю и Белла Салаватова. Подробнее читайте в материале.

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Как отреагировали ваши близкие, когда узнали, что вы вдвоем идете на «Битву экстрасенсов»?

Дима: Ну, я думаю, они знали, что так будет, ведь Белла уже принимала участие в этом проекте. Мы объединили свои силы. И благодаря этому смогли дойти до финала.

А что было самым сложным на проекте?

Белла: Очень сложно было находить общий язык и взаимопонимание во время испытаний. Потому что у нас разные силы. Я ‒ черная ведьма, Дима ‒ белый маг. Поэтому нам было сложно. Но ближе к середине проекта мы начали чувствовать друг друга и научились работать вместе.

Как вам это удалось?

Дима: Нам помогает сила любви. Мы чувствуем друг друга. Белле идет один поток информации, мне ‒ другой. И это нам помогает. Это наш баланс.

Участие в проекте вас сблизило?

Дима: Конечно! Мы стали сильнее, мудрее. «Битва экстрасенсов» многому нас научила.

Какая история на проекте вам запомнилась больше всего?

Дима: В селе Волосянка, когда в Беллу вселился дух маленькой ведьмы.

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Есть ли у экстрасенсов какие-то табу? Чего бы вы никогда не сделали?

Белла: Я бы никогда не навредила человеку. Даже если меня об этом попросят. Ведь если я черная ведьма, то это совсем не значит, что я должна кому-то вредить.

То есть порчу вы бы не наводили?

Белла: Нет, не навела бы, если бы не было за что.

А если бы было за что?

Белла: Конечно! Но, знаете, нельзя разрушать семьи. Это категорически запрещено.

Чем планируете заниматься после проекта?

Дима: Мы будем дальше развиваться и идти вперед. «Битва экстрасенсов» ‒ это всего лишь этап в нашей жизни. Мы здесь многому научились, но останавливаться мы не планируем. Дальше ‒ больше.

Есть ли у вас какое-то золотое правило экстрасенсов?

Дима: Честность и порядочность. И всегда говорить то, что видим. Ведь лучше горькая правда, чем сладкая ложь.

Может ли позволить себе экстрасенс судить людей? Или вы все-таки должны стараться быть объективными?

Белла: Мы можем позволить себе быть субъективными. Ведь экстрасенсы видят больше, чем другие люди. Даже если человек не хочет верить в то, что происходило, и пытается об этом забыть или умолчать, мы ему напомним, ведь точно знаем, что он скрывает. В таких случаях мы пытаемся убедить и доказать, в чем его ошибка. Мы попытаемся сделать все возможное, чтобы исправить эту ситуацию.

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