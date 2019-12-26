Вчера, 25 декабря, состоялся финал 20 сезона мистического проекта «Битва экстрасенсов». Это был невероятный сезон! Финалистка реалити Лиана Мовсесян рассказала читателям STB.UAо том, с какими трудностями ей пришлось справляться во время участия в проекте. Все подробности в материале.

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Как отреагировали близкие на ваше участие в проекте?

Ну, не все мои родные знают, что у меня есть дар. Возможно, они немного удивились, поскольку не ожидали, что я могу уйти в медиапространство. Но большинство поддержали и пожелали удачи. К сожалению, очень много моих друзей живут в Ереване и Москве. Так что мне не удалось собрать всех, чтобы отпраздновать финал. Но самые близкие друзья рядом со мной.

Вы как-то изменились за время проекта? Ведь вам довелось пройти очень много сложных испытаний.

Абсолютно никак. Я такая же, как и была полгода назад. Ничего не изменилось.

А что было самым сложным на проекте?

Самое сложное лично для меня ‒ пропускать через себя человеческое горе. Ведь обращаются за помощью к экстрасенсам не тогда, когда хорошо, а когда плохо.

Был какой-то случай на проекте, который запомнился вам больше всего?

Мне больше всего запомнилось последнее испытание, потому что оно пересекалось с моей личной историей и касалось родного брата. Мы живем далеко друг от друга, в разных странах. Поэтому я как-то пропустила все через себя, и для меня это было сложным испытанием.

А было ли что-то, что бы вы хотели изменить во время проекта?

Нет. Однозначно нет. Все в жизни случается так, как должно быть. Я ничего бы не стала менять.

Каким должен быть настоящий экстрасенс? У вас есть какие-то правила, которые вы никогда не нарушаете?

Мне кажется, что люди со сверхспособностями должны уметь абстрагироваться, потому что они нужны и своей семье тоже. Нужно всегда помнить, что за все в этом мире надо платить. Даже когда ты помогаешь людям, ты обращаешься к магии, а это может сказаться на близких. И последнее ‒ это всегда, при любых обстоятельствах оставаться человеком. Настоящим мирским человеком.

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Хаял Алекперов о Лиане Мовсесян:

«В 20-м сезоне проекта я всего лишь один раз принимал участие в съемках. Это была история о моей собаке. Так вот, как гость и как эксперт, хочу отметить работу Лианы Мовсесян. Из всех экстрасенсов она мне понравилась больше всех. Ее точность впечатляет. Лиана вкладывает всю душу в работу и выкладывается на все 100%. Я отдал за нее свой голос, потому что она очень сильный экстрасенс».

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