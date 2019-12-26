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Соломон: На проекте я обрела настоящего друга

26.12.2019

Вчера, 25 декабря, состоялся финал 20 сезона мистического проекта «Битва экстрасенсов». Это был невероятный сезон! Финалистка реалити архиведьма Соломон рассказала читателям STB.UA о том, с какими трудностями ей пришлось справляться во время участия в проекте. Все подробности в материале. 

битва экстрасенсов

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Соломон, поздравляем с финалом. Скажите, пожалуйста, как отреагировали ваши родственники и друзья, когда узнали, что вы будете принимать участие в таком проекте?

Ну, я скрыла это от родственников. Предупредила только самых близких друзей. И они меня поддержали. Сказали, что мне давно пора было принять участие в таком проекте. Они болеют за меня. Больше всех меня, конечно же, поддержал сын. Давид сегодня отправил мне целых 17 сообщений и пожелал победы. 

А что  было самым сложным на проекте?

Самым сложным лично для меня было физически выдержать все испытания. Съемки занимали очень много времени. Нам приготовили очень сложные испытания. Когда ты сталкиваешься с человеческим горем, то невозможно пройти мимо. Я все воспринимаю очень близко к сердцу, и горе каждого пропускаю через себя. У меня начало болеть сердце, ведь экстрасенсы все чувствуют сильнее обычных людей. К тому же съемки были летом, было жарко. Наш рабочий день длился 19 часов! Так что в физическом плане это было очень сложно. Хотя я ни о чем не жалею. Оно того стоило. 

битва экстрасенсов

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Что больше всего запомнилось на проекте? Что было самым важным для вас?

На проекте я обрела близкую подругу. Мы помирились с Лианой Мовсесян. И для меня это стало большим сюрпризом. Я ‒ экстрасенс, но я никогда не могла себе и представить, что мы с Лианой можем стать такими близкими подругами. Это было для меня неожиданностью. И сейчас, обращаясь друг к другу, мы говорим «душа моя». Знаете, даже есть такая поговорка: когда твой враг становится другом, то он уже никогда тебя не предаст. 

А есть у вас какие-то табу? Чего не должен делать экстрасенс?

Никогда нельзя терять человеческие качества. Сколько бы у тебя ни было сил, каким бы даром ты ни обладал, нельзя терять человечность и совесть. Ведь мы не боги, а обычные люди. 

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