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Стало известно имя победителя «Битвы экстрасенсов»-20

26.12.2019

Несколько месяцев зрители телеканала СТБ следили за тем, как люди со сверхвозможностями проходили сложнейшие испытания. Участники мистического проекта «Битва экстрасенсов»-20 отдавали последние силы на то, чтобы помочь героям с их проблемами. И вот наконец настал тот момент, когда вся страна узнала имя самого сильного экстрасенса 2019 года! Все подробности в материале.

битва экстрасенсов

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Напомним, что в финал прошли четверо сильнейших ясновидящих страны – Арман Цыбульский, Соломон, Лиана Мовсесян, а также супружеская пара – Дмитрий и Белла. Каждый из них был достоин победы. И у каждого на церемонии награждения была своя группа поддержки. Поклонники поддерживали своих фаворитов, как могли. 

Однако большинство телезрителей проголосовали за Армана Цыбульского. И благодаря СМС-голосам своих поклонников он стал победителем юбилейного сезона мистического проекта «Битва экстрасенсов»!

«Я безумно счастлив. Пока не могу в это поверить. Это просто невероятно! Спасибо всем, кто меня поддерживал!» – сказал Арман.

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