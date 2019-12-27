Что делать, если изменяет муж: советы от Ольги Янковской
27.12.2019
Узнав о том, что любимый мужчина пошел «налево», женщины ведут себя по-разному. Кто-то готов устроить разлучнице и мужу незабываемые разборки, а кто-то предпочитает молчать и делать вид, что ничего не произошло. Эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» и победительница 17 сезона «Битвы экстрасенсов» Ольга Янковская поделилась действенным рецептом своей прабабушки. Советы – далее в материале.
По словам экстрасенса, кричать, плакать и уговаривать мужчину ни в коем случае нельзя, ведь это не поможет. Но в чем же секрет этого удивительного рецепта?
- Сначала нужно замесить тесто из муки, воды и соли.
- После этого слепить две куклы: мужа и соперницу, стараясь сделать их максимально похожими.
- На спинах кукол обязательно написать имена. Например, «муж Александр», «любовница Настя».
- Рассадить их по разным углам комнаты.
- Утром и вечером подходить к каждой кукле и говорить: «Вместе вам не быть, не жить, хлеба вместе не ведать, детей вместе не качать! Аминь!»
Обряд нужно проводить 40 дней подряд, не пропуская ни одного.
Больше по теме: Талисман от ясновидящей Алены Куриловой
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImJpdHZhLnN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcz9mYj0wMDEiPjwvc2NyaXB0Pg0K
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=
Х-фактор: последние новости
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Олег Винник появился на новогодней обложке «Теленедели»
«Х-фактор» готовится к невероятному гала-концерту!
Путь на проекте Марии Стопник
Фотоподборка четвертого прямого эфира шоу «Х-фактор»-10
Антон Вельбой: После «Х-фактора» буду активно выпускать свои хиты!
ZBSband празднуют свой первый солд-аут
Олег Винник вернулся на сцену «Х-фактора»: Как будто и не расставались
Путь на проекте Антона Вельбоя