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Что делать, если изменяет муж: советы от Ольги Янковской

27.12.2019

Узнав о том, что любимый мужчина пошел «налево», женщины ведут себя по-разному. Кто-то готов устроить разлучнице и мужу незабываемые разборки, а кто-то предпочитает молчать и делать вид, что ничего не произошло. Эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» и победительница 17 сезона «Битвы экстрасенсов» Ольга Янковская поделилась действенным рецептом своей прабабушки. Советы – далее в материале. 

По словам экстрасенса, кричать, плакать и уговаривать мужчину ни в коем случае нельзя, ведь это не поможет. Но в чем же секрет этого удивительного рецепта? 

  1. Сначала нужно замесить тесто из муки, воды и соли. 
  2. После этого слепить две куклы: мужа и соперницу, стараясь сделать их максимально похожими. 
  3. На спинах кукол обязательно написать имена. Например, «муж Александр», «любовница Настя».
  4. Рассадить их по разным углам комнаты.
  5.  Утром и вечером подходить к каждой кукле и говорить: «Вместе вам не быть, не жить, хлеба вместе не ведать, детей вместе не качать! Аминь!»

 Обряд нужно проводить 40 дней подряд, не пропуская ни одного.

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