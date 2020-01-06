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Что обязательно нужно сделать за рождественским столом

06.01.2020

Рождество ― это праздник чуда и волшебства, он любим многими и всегда отмечается в семейном кругу. И в этот момент есть обряд, который поможет сделать так, чтобы ваш дом был полной чашей. Что нужно сделать, рассказала дважды победительница и член жюри «Битвы экстрасенсов», эксперт программы «Следствие ведут экстрасенсы» ясновидящая Алена Курилова.рожденственский стол

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Что нужно сделать за рождественским столом

  • Рождественский стол обязательно перевязать под скатертью красной  ниткой.
  • Стол накрыть  двенадцатью постными блюдами, чтобы весь год не голодать и чтобы за столом сидели сытые и здоровые люди, а также для того, чтоб весь год дом был полной чашей.
  • Обязательно прочитать молитвы «на всякую потребу».
  • Для того, чтобы изгнать всю нечисть из дома и привлечь в него благополучие, с трех до четырех утра хозяин дома должен открыть дверь и посечь порог тупой стороной топора со словами: «Мир, лад, здоровье, клад». Эту фразу нужно повторить не менее трёх раз.

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