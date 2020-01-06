Рождество 2020: как украсить дом и что должно быть на столе

Рождество – это исключительно семейный праздник, который собирает за столом всех близких людей. На Святой вечер, то есть 6 января, принято приглашать своих кумовьев и крестников. Гости приносят хозяевам дома гостинцы, а хозяева одаривают своих крестников заранее приготовленными подарками. Что должно быть на рождественском столе? Как украсить свой дом к Рождеству? А также больше о наиболее распространенных рождественских традициях рассказала финалистка «Битвы экстрасенсов»–16 белая ведьма Теодора.

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Что должно быть на рождественском столе

Традиционно праздничный рождественский стол состоит из двенадцати блюд, которые символизируют собой двенадцать апостолов. В этот вечер стоит угостить членов семьи и гостей постным красным борщом, голубцами, пирогами с различной начинкой, постными блинами, кашей, бобами или фасолью, грибами, рыбой, рулетом с маком, узваром и кутьей.

Когда зажигается на небе первая вечерняя звезда, оповещающая всему миру о рождении Сына Божьего, нужно зажечь свечу, помолиться и начинать Святой Ужин. Необходимо отведать каждое блюдо, пусть даже самый маленький его кусочек. Как правило, ужин в Свят Вечер длится пару часов, после чего на столе хозяева оставляют кутью для духов.

На следующий день, в Рождество, можно уже устроить более праздничный обед, обязательное условие его оформления – белоснежная скатерть на столе.

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Как украсить дом к рождественскому ужину

Ни в Святвечер, ни в Рождество нельзя ругаться, сквернословить, даже просто спорить друг с другом. В приготовлении праздничных блюд должны принимать участие все члены семьи. Обязательно к Рождеству следует украсить свое жилище. Подключите к этому занятию детей, которые могут собственноручно приготовить разные украшения, самым главным из которых является рождественский венок. Его можно повесить на входную дверь или же украсить им праздничный стол.

Испокон веков незамужние девушки гадают на Рождество. Как правило, они пытаются найти ответ на вопрос о том, выйдут ли они в наступившем году замуж и каков будет их суженый.

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Традиции рождественского ужина

Наиболее распространенной рождественской традицией считается колядование, которое является неотъемлемой частью этого светлого праздника. Дети собираются по нескольку человек и ходят по домам, распевая рождественские песни и колядки, желая хозяевам в новом году счастья и благополучия. При этом они посыпают пол пшеницей и ячменем, которые символизируют собой достаток и обещают этому дому процветание. Хозяева же в свою очередь должны одарить детей сладостями и монетками.

С Новым годом и Рождеством!

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