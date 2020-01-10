Случалось ли у вас, что после слов умиления от незнакомца в сторону ребенка, особенно если это младенец, он начинает болеть или сильно капризничать? Да, его, скорее всего, сглазили. Как уберечь своих отпрысков от зависти? Финалистка 20 сезона мистического проекта «Битва экстрасенсов» израильская ведьма Соломон поделилась отличным методом для снятия сглаза с ребенка. Все подробности читайте в материале.

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Сглаз ‒ очень неприятное явление. Очень часто от него страдают дети. Израильская архиведьма Соломон на своей странице в Instagram рассказала, как можно снять сглаз с ребенка.

Как снять сглаз с ребенка

Для этого нужно взять сырое куриное яйцо и, катая им по телу ребенка, говорить:

«По головушке светлой, по спинке прямой, по животику белому, по ножкам резвым яичко катается, сглаз да хворь на него мотается, соберется вся немочь до крупицы, кто наслал ее, к тому возвратится, кто заставил младенца мучиться, тот от порчи злой жгутом скрутится».

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Затем яйцо нужно бросить в огонь, чтобы оно сгорело. Желательно, чтобы яйцо было домашнее, но, как показывает практика, и магазинное помогало. Перед тем, как обкатывать, яйцо следует хорошо вымыть под проточной водой и вытереть салфеткой насухо.

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