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Заговор от болезней на сильный ветер

11.01.2020

Здоровье — самое ценное, что есть у каждого человека. Его нужно беречь, как зеницу ока. Но иногда бывает так, что болезни атакуют, и человек, несмотря на все усилия, не может победить хворь. Суперфиналистка мистического проекта «Битва экстрасенсов» израильская ведьма Соломон поделилась сильным заговором от болезней. Все детали в материале. 

заговор

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Заговор от болезней на сильный ветер

Тридевять хворей, тридевять болей.

Все вы сосчитанные,

Все вы пересчитанные.

Восток вас не принимает,

Запад вас проклинает,

Юг вас к себе не допускает,

Север вас поморозит, да на льдину вас бросит.

Пойдите вы, мои хвори и боли,

На ветер-ветрище, на его сильный горбище.

Он вас возьмет, он вас заберет.

Батюшка ветер мой, возьми мои болезни с собой.

С костей, с мощей, с ясных очей,

С печени тезя, с ретивого сердца,

С локтей, с ногтей, со всех телесных частей.

Неси мои хвори, телесные боли под самые небеса,

За темные леса.

Там моим хворям жить, там им по веки быть.

Слово мое крепкое,

Дело мое лепкое.

Ключ, замок, язык.

Аминь. Аминь. Аминь.

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