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Рубина Цыбульская трогательно поздравила мужа с днем рождения

20.01.2020

Сегодня день рождения отмечает победитель 20 сезона проекта  «Битва экстрасенсов» Арман Цыбульский. Его жена и победительница 14 сезона мистического реалити Рубина Цыбульская трогательно поздравила своего мужа с праздником. Детали в материале. 

битва экстрасенсов

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Победительница 14 сезона мистического проекта «Битва экстрасенсов» Рубина Цыбульская на своей странице в Instagram трогательно поздравила любимого с днем рождения. Экстрасенс высказала благодарность своему мужу за все те годы счастья, что они провели вместе, и еще раз призналась ему в любви. 

«С днём рождения тебя, родной мой человек! Еще один год стал в нашей жизни историей. За этот год мы многое пережили, но приятного было больше. Я благодарна тебе за все, мы с Каролем тебя очень любим! Возраст мужчины подобен коньяку. Чем он старше – тем драгоценнее содержимое. Ну, что тебе пожелать? Конечно, будь таким же сильным и упорным, чтобы все твои начинания заканчивались только большим триумфом. И знай, что каждый миг, прожитый рядом с тобой, подобен пьянящему глотку счастья!»

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Напомним, во время 20 сезона «Битвы экстрасенсов» между супругами были достаточно напряженные отношения, ведь Рубина была против того, чтобы ее муж принимал участие в реалити. Тем не менее, она поддержала мужа. 

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