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Заговор от энуреза

05.02.2020

Энурез — это проблема, о которой не принято говорить. Он может мучить человека годами, превращая его жизнь в настоящую муку. Финалистка 17 сезона мистического проекта «Битва экстрасенсов» Ольга Янковская поделилась действенным заговором, который поможет избавиться от этой деликатной проблемы. Подробности в материале.

заговор

Ритуал нужно проводить на убывающую луну у реки или ручья. Найдите в воде гладкий камень. Возьмите с собой молоток и разбейте камень на две равные части. Одну половину камня отнесите в сухой лес на возвышенность и закопайте на открытой солнцу поляне со словами:

«Камень сей ручей точил,

Много дней его мочил.

Я его со дна достала,

На две части разбивала.

Был един ты – стало два,

На двоих одна судьба.

Закопаю брата в сушу

И поток воды нарушу,

Узы братьев-близнецов,

Скрепят силы праотцов,

Тело властью наполняю

И поток сей прекращаю.

Да будет так,

Да так и будет!

Таково слово мое,

Такова моя воля!

Аминь! Аминь! Аминь!»

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После этого нужно у любого дерева оставить дары духам леса: хлеб, яблоки, молоко, мед, крупы (овес, пшеницу) со словами: «Примите от меня, духи лесные, сей скромный дар, чтобы дело мое благое сложилось».

Возвращайтесь домой со второй половиной камня и перед сном в течение часа держите его в районе мочевого пузыря страдающего энурезом.

Всю ночь камень должен лежать в постели больного. Днем камень положите на подоконник, чтобы на него падал солнечный свет.

Повторять процедуру следует каждый день до полного исцеления. По окончании дела отнесит камень в лес к «брату» и закопайте, поблагодарив за службу.

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