Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Заговор от энуреза
Энурез — это проблема, о которой не принято говорить. Он может мучить человека годами, превращая его жизнь в настоящую муку. Финалистка 17 сезона мистического проекта «Битва экстрасенсов» Ольга Янковская поделилась действенным заговором, который поможет избавиться от этой деликатной проблемы. Подробности в материале.
Ритуал нужно проводить на убывающую луну у реки или ручья. Найдите в воде гладкий камень. Возьмите с собой молоток и разбейте камень на две равные части. Одну половину камня отнесите в сухой лес на возвышенность и закопайте на открытой солнцу поляне со словами:
«Камень сей ручей точил,
Много дней его мочил.
Я его со дна достала,
На две части разбивала.
Был един ты – стало два,
На двоих одна судьба.
Закопаю брата в сушу
И поток воды нарушу,
Узы братьев-близнецов,
Скрепят силы праотцов,
Тело властью наполняю
И поток сей прекращаю.
Да будет так,
Да так и будет!
Таково слово мое,
Такова моя воля!
Аминь! Аминь! Аминь!»
Больше по теме: Заговор от болезней на сильный ветер
После этого нужно у любого дерева оставить дары духам леса: хлеб, яблоки, молоко, мед, крупы (овес, пшеницу) со словами: «Примите от меня, духи лесные, сей скромный дар, чтобы дело мое благое сложилось».
Возвращайтесь домой со второй половиной камня и перед сном в течение часа держите его в районе мочевого пузыря страдающего энурезом.
Всю ночь камень должен лежать в постели больного. Днем камень положите на подоконник, чтобы на него падал солнечный свет.
Повторять процедуру следует каждый день до полного исцеления. По окончании дела отнесит камень в лес к «брату» и закопайте, поблагодарив за службу.