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Заговор на вещий сон
Сны — это отражение нашего подсознания. Иногда именно сновидения могут подсказать нам, как повести себя в той или иной ситуации. Но как вызвать вещий сон? Финалистка 17 сезона мистического проекта «Битва экстрасенсов» Ольга Янковская поделилась действенным заговором, который поможет не только запомнить свой сон, но и правильно истолковать его. Подробности в материале.
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Для того, чтобы вызвать вещий сон, нужно провести небольшой ритуал. Перед сном нужно зажечь с обоих концов маленькую, можно церковную, свечу. Держа свечу в левой руке, пристально глядя на огонь, следует сказать заговор трижды:
Предки мои, встаньте за мной
В эту ночь за моей спиной.
Силу мою с своей скрепите,
Истину скрыту во сне явите.
Аминь! Аминь! Аминь!
Подумайте о том, что вас больше всего интересует, на что хотите получить ответ. После этого ложитесь спать. И не сомневайтесь, сон будет вещий.