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Оберіг від розлучниць

23.12.2019

Ревнощі ‒ це відчуття, яке може в одну мить зруйнувати сім’ю. Учасниця 20 сезону містичного проєкту «Битва екстрасенсів» архівідьма Соломон поділилася зі своїми підписниками оберегом, який врятує від розлучниці. Всі подробиці читайте в матеріалі.

битва экстрасенсов

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Оберіг від розлучниці

Читати потрібно над водою. Перед початком слід запалити свічку, поставити її ліворуч. Читати заговір 912 разів.

Встану, не перекрещусь,

От всего белого света откажусь.

Не в чистом поле есть гуляй-река.

На этой реке колючие берега.

Сидят там леший и чертовка,

Под ними колючая циновка.

Они меж собой борются, дерутся,

Морды царапают и плюются.

Так бы и муж мой от всех баб отплевался,

Ни с одной женщиной, кроме меня,

Не знался —

Ни с красивой, ни с некрасивой,

Ни с гордой, ни со спесивой.

Была бы я ему одна: еда, вода, езда.

Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

Заговорену воду давати пити людині або підливати в питво.

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