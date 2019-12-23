Оберіг від розлучниць
Ревнощі ‒ це відчуття, яке може в одну мить зруйнувати сім’ю. Учасниця 20 сезону містичного проєкту «Битва екстрасенсів» архівідьма Соломон поділилася зі своїми підписниками оберегом, який врятує від розлучниці. Всі подробиці читайте в матеріалі.
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Оберіг від розлучниці
Читати потрібно над водою. Перед початком слід запалити свічку, поставити її ліворуч. Читати заговір 9—12 разів.
Встану, не перекрещусь,
От всего белого света откажусь.
Не в чистом поле есть гуляй-река.
На этой реке колючие берега.
Сидят там леший и чертовка,
Под ними колючая циновка.
Они меж собой борются, дерутся,
Морды царапают и плюются.
Так бы и муж мой от всех баб отплевался,
Ни с одной женщиной, кроме меня,
Не знался —
Ни с красивой, ни с некрасивой,
Ни с гордой, ни со спесивой.
Была бы я ему одна: еда, вода, езда.
Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.
Заговорену воду давати пити людині або підливати в питво.
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