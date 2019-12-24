Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImJpdHZhLnN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+

Як зерно допоможе налагодити бізнес та зберегти стабільність?

24.12.2019

Різдвяні обряди мають найбільш ефективну силу. Існують ритуали на Різдво, які допоможуть швидко привернути багатство у ваш будинок і налагодити бізнес. Про один із них розповіла дворазова переможниця містичного проєкту «Битва екстрасенсів» ясновидиця Олена Курилова.

советы

«На Старий Новий рік обов’язково потрібно, щоб ваш будинок відвідали засівальники», ‒ говорить екстрасенс.

Як налагодити бізнес за допомогою зерна і посівання

  1. Зберіть пшеничку, яку вони розсипали у вас в будинку, і покладіть її у верхній кут при вході або на кухні ‒ це буде привертати багатство у ваш будинок.
  2. Пшеницю можна замінити тільки через рік, коли прийдуть нові засівальники, а стару ‒ не викидайте. Її можна віддати домашній птиці, щоб вона розмножувалася.
  3. Частиною пшениці можна посипати землю, щоб був хороший урожай.

Більше на тему: Обряд, щоб позбутися невдач

Олена Курилова також розповіла, що посівати повинні тільки хлопчики:

«Дівчатка можуть співати різні колядки, але зерно має бути посипано тільки руками хлопчика».

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Антон Вельбой: Після «Х-фактора» буду активно випускати свої хіти!
Антон Вельбой: Після «Х-фактора» буду активно випускати свої хіти!
ZBSband святкують свій перший солд-аут
ZBSband святкують свій перший солд-аут
Олег Винник повернувся на сцену «Х-фактора»: Наче й не розлучалися
Олег Винник повернувся на сцену «Х-фактора»: Наче й не розлучалися
Шлях на проєкті Антона Вельбоя
Шлях на проєкті Антона Вельбоя
Народна премія: хто виграв квитки на прямий ефір «Х-фактора»?
Народна премія: хто виграв квитки на прямий ефір «Х-фактора»?
Народна премія: кого глядачі визнали непереможним суддею?
Народна премія: кого глядачі визнали непереможним суддею?
«Ми дуже сумуємо»: Олег Винник влаштував концерт у фіналі «Х-фактора»
«Ми дуже сумуємо»: Олег Винник влаштував концерт у фіналі «Х-фактора»
Сергій Бабкін: про «Х-фактор», творчість та сімейні цінності
Сергій Бабкін: про «Х-фактор», творчість та сімейні цінності
Номери учасників «Х-фактор»-10 для голосування
Номери учасників «Х-фактор»-10 для голосування

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить