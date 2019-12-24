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З якими проблемами не можна йти до цілителя

24.12.2019

Кожен із нас хоч раз в житті замислювався над тим, щоб піти на прийом до людини, яка використовує у своїй практиці нетрадиційну медицину та має надможливості. Учасниця «Битви екстрасенсів» Ірина Богданова розповіла, з якими проблемами можна йти до цілителя.

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«Є хвороби, які зовсім «не піддаються» нетрадиційному лікуванню. Це синдром Дауна, пороки серця, гемофілія, психічні відхилення, каже Ірина. Важко піддаються корекції псоріаз і порушення зору. Також не звертайтеся з проханням перервати вагітність адже це виключно медичне питання».

Однак є хвороби, в лікуванні яких цілитель таки зможе допомогти. Дуже важливо: не варто очікувати повного зцілення, а насамперед потрібно звернутися до лікарів!

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Але в деяких випадках цілитель може допомогти встановити певну ремісію перерву в перебігу хвороби, коли немає ніяких її проявів і ви не відчуваєте симптомів:

«Найбільш типові порушення здоров’я, при яких реально досягти тривалої ремісії, це остеохондроз, гормональні порушення, камені нирок або жовчного міхура, стенокардія, гіпертонічна хвороба, артрити та артрози, прояви слабкості імунітету, а також різні алергії, говорить екстрасенс.

Як бачимо, допоможе чи ні питання неоднозначне. Головне, пам’ятайте: справжній цілитель завжди працює пліч-о-пліч з офіційною медициною!

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