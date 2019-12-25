Сьогодні, 25 грудня, відбувся фінал 20 сезону містичного проєкту «Битва екстрасенсів». За результатами глядацького голосування звання найсильнішого ясновидця країни отримав Арман Цибульський. Про те, з якими труднощами довелося справлятися, а також про плани на майбутнє розповів переможець ювілейного сезону «Битви екстрасенсів» Арман Цибульський.

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Армане, вітаємо вас із перемогою! Що ви відчули, коли перемогли?

Дякую! Я відчув пік емоцій! Відчув, що тепер почнеться новий етап у моєму житті.

Як відреагували ваші близькі, коли дізналися, що ви вдруге йдете на «Битву екстрасенсів»?

Насправді було двояке ставлення. Моя дружина ніби як і підтримала мене, але, звичайно, було трохи складно. Адже я давно до цього йшов. Мені знадобилося цілих 5 років, щоб повернутися на проєкт.

Повертатися було складно?

Складно. Звичайно, складно. Я знав, що буде попереду, й мені хотілося, щоб все швидше закінчилося. Я хотів швидше пробігти через все це.

Кого вважали своїм головним конкурентом на «Битві екстрасенсів»?

Соломон. Вона дійсно професіонал. Але взагалі всі фіналісти дуже сильні. Перемоги можна було очікувати від кожного з них. Це мене надихало та змушувало бути ще сильнішим.

Що було найскладнішим на проєкті? Чи найскладнішим за той час, що ви практикуєте.

Ви знаєте, всі випробування, які нам приготували на проєкті, були складні. Їх не можна порівнювати. Коли ти стикаєшся з людьми, у яких сталося горе, ми пропускаємо його через себе. Коли у матері померла дитина ‒ це горе. І кожне горе ‒ це завжди однаково боляче. Коли я брав участь у 14 сезоні, то це була справжня битва. А цього разу всі учасники і весь проєкт були для мене справжнім уроком. Вони наче уособлювали мене внутрішнього. Я в кожному із учасників бачив себе. Було відчуття, що я боровся сам із собою.

Чого ви навчилися?

Я навчився працювати по-новому. Я дізнався все про долю і навчився з нею працювати. Я ніби опинився в петлі часу, і щоб з неї вибратися, мені довелося навчитися працювати з долею.

А у вас є якісь табу? Чого екстрасенс ніколи не повинен робити?

Ну, це трохи філософське питання. Скажу зі свого досвіду. Екстрасенси можуть бачити майбутнє, але не завжди вони повинні його змінювати. Не варто вважати себе Богом. Іноді потрібно пройти через те, що тобі уготовано.

Ви відмовляєте в допомозі тим людям, якщо вважаєте, що допомогти не можете або не повинні?

Я часто відмовляю людям у допомозі, якщо вважаю, що вони повинні пройти шлях, приготований їм долею. Якщо людина опинилася у глухому куті, їй потрібно допомогти вийти з нього. Адже ясновидці ‒ це свого роду поводирі. Ми допомагаємо тим, що проводимо інших дорогою, яку їм підготував Господь. Іноді буває, що нас просять змінити те, що уготовано людям долею, але я в таких випадках відмовляю.

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Які ваші подальші плани? Чим будете займатися після проєкту?

Планую консультувати людей в питаннях магії та продовжувати писати. У цьому моя сутність.

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