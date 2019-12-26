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«Битва екстрасенсів»-20: Арман Цибульський знайшов свого позашлюбного сина

26.12.2019

Переможець 20 сезону містичного проєкту «Битва екстрасенсів»-20 Арман Цибульський протягом тривалого часу шукав свого позашлюбного сина. Чи вдалося ясновидцю побачити свою дитину? Всі подробиці в матеріалі.

битва экстрасенсов

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Арман Цибульський протягом тривалого часу намагався знайти свого позашлюбного сина. Його перша кохана будучи вагітною втекла від ясновидця та не дозволяла бачитися з дитиною. Арман довго шукав його, але всі спроби були марними.

Однак допомогла вирішити цю проблему дружина Армана ‒ екстрасенс Рубіна Цибульська. Незважаючи на ревнощі, жінка розшукала колишню кохану свого чоловіка та хотіла познайомити Армана з його сином.

Але під час телефонної розмови Рубіна дізналася, що хлопчик помер внаслідок нещасного випадку ‒ він упав з дерева і загинув. Йому було всього дев’ять років.

битва экстрасенсов

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Арман Цибульський разом зі своєю дружиною прийшли на кладовище, щоб вшанувати пам’ять маленького хлопчика. Арман дуже довго не міг повірити, що це відбувається насправді.

«Діти ‒ це наше продовження. Вони повинні жити довше нас. Я не можу зараз повноцінно усвідомити все те, що відбувається. Я почуваюся трохи мертвим», ‒ зізнався Арман Цибульський.

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