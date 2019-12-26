Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImJpdHZhLnN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+

«Битва екстрасенсів»-20: Роман Шептицький освідчився Соломон

26.12.2019

На містичному проєкті «Битва екстрасенсів» утворилася пара. Під час фіналу сільський маг Роман Шептицький освідчився ізраїльській відьмі Соломон. Детальніше в матеріалі.

битва экстрасенсов

Сільський маг Роман Шептицький та ізраїльська архівідьма Соломон під час участі в проєкті таємно зустрічалися. Їхні стосунки розкрилися, коли Роман Шептицький залишив реаліті. Перш ніж піти, він освідчився у своїх почуттях. Однак Роман не обіцяв чекати Соломон, бо після проєкту вирішив піти в монастир, щоб побороти темну сторону своєї душі.

Більше на тему: Дмитро та Белла: проєкт зблизив нас і зробив сильнішими

Однак під час фіналу Роман Шептицький повернувся. Він іще раз освідчився Соломон у коханні та, ставши на одне коліно, зробив пропозицію.

Соломон була дуже зворушена таким учинком і, звичайно ж, вона відповіла взаємністю.

битва экстрасенсов

Дивно, що перед початком зйомок Соломон повідомили, що її коханий не приїхав на фінал, проте архівідьма сказала, що відчуває його присутність поруч і все-таки сподівається на диво.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
«Х-фактор» готується до неймовірного гала-концерту!
«Х-фактор» готується до неймовірного гала-концерту!
Шлях на проєкті Марії Стопник
Шлях на проєкті Марії Стопник
Фотопідбірка четвертого прямого ефіру шоу «Х-фактор» -10
Фотопідбірка четвертого прямого ефіру шоу «Х-фактор» -10
Антон Вельбой: Після «Х-фактора» буду активно випускати свої хіти!
Антон Вельбой: Після «Х-фактора» буду активно випускати свої хіти!
ZBSband святкують свій перший солд-аут
ZBSband святкують свій перший солд-аут
Олег Винник повернувся на сцену «Х-фактора»: Наче й не розлучалися
Олег Винник повернувся на сцену «Х-фактора»: Наче й не розлучалися
Шлях на проєкті Антона Вельбоя
Шлях на проєкті Антона Вельбоя
Народна премія: хто виграв квитки на прямий ефір «Х-фактора»?
Народна премія: хто виграв квитки на прямий ефір «Х-фактора»?
Народна премія: кого глядачі визнали непереможним суддею?
Народна премія: кого глядачі визнали непереможним суддею?

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить