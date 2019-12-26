«Битва екстрасенсів»-20: Роман Шептицький освідчився Соломон

На містичному проєкті «Битва екстрасенсів» утворилася пара. Під час фіналу сільський маг Роман Шептицький освідчився ізраїльській відьмі Соломон. Детальніше в матеріалі.

Сільський маг Роман Шептицький та ізраїльська архівідьма Соломон під час участі в проєкті таємно зустрічалися. Їхні стосунки розкрилися, коли Роман Шептицький залишив реаліті. Перш ніж піти, він освідчився у своїх почуттях. Однак Роман не обіцяв чекати Соломон, бо після проєкту вирішив піти в монастир, щоб побороти темну сторону своєї душі.

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Однак під час фіналу Роман Шептицький повернувся. Він іще раз освідчився Соломон у коханні та, ставши на одне коліно, зробив пропозицію.

Соломон була дуже зворушена таким учинком і, звичайно ж, вона відповіла взаємністю.

Дивно, що перед початком зйомок Соломон повідомили, що її коханий не приїхав на фінал, проте архівідьма сказала, що відчуває його присутність поруч і все-таки сподівається на диво.

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