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Дмитро та Белла: проєкт зблизив нас і зробив сильнішими

26.12.2019

Учора, 25 грудня, відбувся фінал 20 сезону містичного проєкту «Битва екстрасенсів». Цей сезон був сповнений сюрпризів і несподіванок. Про те, якими були зйомки, і про плани на майбутнє розповіли фіналісти реаліті, подружня пара Дмитро Раю і Белла Салаватова. Детальніше читайте в матеріалі.

битва экстрасенсов

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Як відреагували ваші близькі, коли дізналися, що ви вдвох йдете на «Битву екстрасенсів»?

Діма: Ну, я думаю, вони знали, що так буде, адже Белла вже брала участь у цьому проєкті. Ми об’єднали свої сили. І завдяки цьому змогли дійти до фіналу.

А що було найскладнішим на проєкті?

Белла: Дуже складно було знаходити спільну мову та взаєморозуміння під час випробувань, оскільки у нас різні сили. Я ‒ чорна відьма, Діма ‒ білий маг. Тому нам було складно. Але ближче до середини проєкту ми почали відчувати одне одного і навчилися працювати разом.

Як вам це вдалося?

Діма: Нам допомагає сила кохання. Ми відчуваємо одне одного. Беллі йде один потік інформації, мені ‒ інший. І це нам допомагає. Це наш баланс.

Участь у проєкті вас зблизила?

Діма: Звичайно! Ми стали сильнішими, мудрішими. «Битва екстрасенсів» багато чому нас навчила.

Яка історія на проєкті вам запам’яталася найбільше?

Діма: В селі Волосянка, коли в Беллу вселився дух маленької відьми.

битва экстрасенсов

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Чи є у екстрасенсів якісь табу? Чого б ви ніколи не зробили?

Белла: Я б ніколи не нашкодила людині. Навіть якщо мене про це попросять. Адже якщо я чорна відьма, то це зовсім не означає, що я повинна комусь шкодити.

Тобто порчу ви б не наводили?

Белла: Ні, не навела б, якби не було за що.

А якби було за що?

Белла: Звичайно! Але, знаєте, не можна руйнувати сім’ї. Це категорично заборонено.

Чим плануєте займатися після проєкту?

Діма: Ми будемо далі розвиватися та йти вперед. «Битва екстрасенсів» ‒ це всього лише етап у нашому житті. Ми тут багато чому навчилися, але зупинятися не плануємо. Дальше ‒ більше.

битва экстрасенсов

Чи є у вас якесь золоте правило екстрасенсів?

Діма: Чесність і порядність. І завжди говорити те, що бачимо. Адже краще гірка правда, ніж солодка брехня.

Чи може дозволити собі екстрасенс судити людей? Чи ви все-таки повинні намагатися бути об’єктивними?

Белла: Ми можемо дозволити собі бути суб’єктивними. Адже екстрасенси бачать більше, ніж інші люди. Навіть якщо людина не хоче вірити в те, що відбувалося, і намагається про це забути або промовчати, ми їй нагадаємо, адже точно знаємо, що вона приховує. У таких випадках ми намагаємося переконати й пояснити, в чому помилка. Ми спробуємо зробити все можливе, щоб виправити цю ситуацію.

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