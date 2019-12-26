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Ліана Мовсесян: За все, що у нас є, ми повинні платити

26.12.2019

Учора, 25 грудня, відбувся фінал 20 сезону містичного проєкту «Битва екстрасенсів». Це був неймовірний сезон! Фіналістка реаліті, Ліана Мовсесян, розповіла читачам STB.UA про те, з якими труднощами їй довелося справлятися під час участі в проєкті. Всі подробиці в матеріалі.

битва экстрасенсов

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Як відреагували ваші близькі, коли дізналися, що ви братимете участь у проєкті?

Ну, не всі мої рідні знають, що у мене є дар. Ті, хто знав, можливо, трохи здивувалися, оскільки не очікували, що я можу піти в медіапростір. Але більшість підтримали та побажали удачі. На жаль, дуже багато моїх друзів живуть в Єревані і в Москві. Тож мені не вдалося зібрати всіх, щоб відсвяткувати фінал. Але найближчі друзі поруч зі мною.

Ви якось змінилися за час проєкту? Адже вам довелося пройти дуже багато складних випробувань.

Абсолютно ніяк. Я така ж, як і була пів року тому. Нічого не змінилося.

А що було найскладнішим на проєкті?

Найскладніше особисто для мене ‒ пропускати через себе людське горе. Адже звертаються по допомогу до екстрасенсів не тоді, коли добре, а коли погано.

Чи був якийсь випадок на проєкті, який запам’ятався вам найбільше?

Мені найбільше запам’яталося останнє випробування, оскільки воно певною мірою торкалося моєї особистої історії і стосувалося рідного брата. Ми живемо далеко одне від одного, в різних країнах. Тому я якось пропустила все через себе, й для мене це було складним випробуванням.

битва экстрасенсов

А чи було щось, що б ви хотіли змінити під час проєкту?

Ні. Однозначно ні. Все в житті відбувається саме так, як має бути. Я нічого б не стала міняти.

Яким повинен бути справжній екстрасенс? У вас є якісь правила, які ви ніколи не порушуєте?

Мені здається, що люди з незвичайними здібностями повинні вміти абстрагуватися, адже вони потрібні і своїй сім’ї також. Потрібно завжди пам’ятати, що за все в цьому житті треба платити. Навіть коли ти допомагаєш людям, ти звертаєшся до магії, а це може позначитися на близьких. І останнє ‒ це завжди, за будь-яких обставин залишатися людиною. Справжньою мирською людиною.

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битва экстрасенсов

Хаял Алекперов про Ліану Мовсесян:

«У 20-му сезоні проєкту я всього лише один раз брав участь у зйомках. Це була історія про мою собаку. Так ось, як гість і як експерт, хочу відзначити роботу Ліани Мовсесян. Із усіх екстрасенсів вона мені сподобалася найбільше. Її точність вражає. Ліана вкладає всю душу в роботу й викладається на всі 100%. Я віддав за неї свій голос, тому що вона дуже сильний екстрасенс».

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