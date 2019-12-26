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Соломон: На ​​проєкті я знайшла справжнього друга

26.12.2019

Учора, 25 грудня, відбувся фінал 20 сезону містичного проєкту «Битва екстрасенсів». Це був неймовірний сезон! Фіналістка реаліті архівідьма Соломон розповіла читачам STB.UA про те, з якими труднощами їй довелося справлятися під час участі в проєкті. Всі подробиці в матеріалі.

битва экстрасенсов

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Соломон, вітаємо з фіналом. Скажіть, будь ласка, як відреагували ваші родичі та друзі, коли дізналися, що ви братимете участь у такому проєкті?

Ну, я приховала це від родичів. Попередила тільки найближчих друзів. І вони мене підтримали. Сказали, що мені давно пора було взяти участь в такому проєкті. Вони вболівають за мене. Найбільше мене, звичайно ж, підтримав син. Давид сьогодні надіслав мені цілих 17 повідомлень і побажав перемоги.

А що було найскладнішим на проєкті?

Найскладнішим особисто для мене було фізично витримати всі випробування. Зйомки займали дуже багато часу. Нам приготували складні випробування. Коли ти стикаєшся з людським горем, то неможливо пройти повз. Я все сприймаю дуже близько до серця, й горе кожного пропускаю через себе. У мене почало боліти серце, адже екстрасенси все відчувають сильніше, ніж звичайні люди. До того ж зйомки були влітку, було спекотно. Наш робочий день тривав 19 годин! Тож у фізичному плані це було дуже складно. Хоча я ні про що не шкодую. Воно того варте.

битва экстрасенсов

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Що найбільше запам’яталося на проєкті? Що було найважливішим для вас?

На проєкті я знайшла близьку подругу. Ми помирилися з Ліаною Мовсесян. І для мене це стало великим сюрпризом. Я ‒ екстрасенс, але я ніколи не могла собі навіть уявити, що ми з Ліаною можемо стати такими близькими подругами. Це було для мене несподіванкою. І зараз, звертаючись одна до одної, ми говоримо «душе моя». Знаєте, навіть є така приказка: коли твій ворог стає другом, то він вже ніколи тебе не зрадить.

А є у вас якісь табу? Чого не повинен робити екстрасенс?

Ніколи не можна втрачати людські якості. Скільки б у тебе не було сил, яким би даром ти не володів, не можна втрачати людяність і совість. Адже ми не боги, а звичайні люди.

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