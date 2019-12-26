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Стало відоме ім’я переможця «Битви екстрасенсів»-20

26.12.2019

Кілька місяців глядачі телеканалу СТБ спостерігали за тим, як люди з надможливостями проходили складні випробування. Учасники містичного проєкту «Битва екстрасенсів»-20 віддавали останні сили для того, щоб допомогти героям з їхніми проблемами. І ось нарешті настав той момент, коли вся країна дізналася ім’я найсильнішого екстрасенса 2019 року! Всі подробиці в матеріалі.

битва экстрасенсов

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Нагадаємо, що у фінал пройшли четверо найсильніших ясновидців країни ‒ Арман Цибульський, Соломон, Ліана Мовсесян, а також подружжя ‒ Дмитро та Белла. Кожен із них був гідний перемоги. І у кожного на церемонії нагородження була своя група підтримки. Шанувальники підтримували своїх фаворитів, як могли.

Однак більшість телеглядачів проголосували за Армана Цибульського. І завдяки СМС-голосам своїх прихильників він став переможцем ювілейного сезону містичного проєкту «Битва екстрасенсів»!

«Я безмежно щасливий. Поки не можу в це повірити. Це просто неймовірно! Дякую всім, хто мене підтримував!» ‒ сказав Арман.

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