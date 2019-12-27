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Що робити, якщо зраджує чоловік: поради від Ольги Янковської

27.12.2019

Дізнавшись про те, що коханий чоловік пішов «наліво», жінки поводяться по-різному. Хтось готовий влаштувати розлучниці та чоловікові незабутні розбірки, а хтось віддає перевагу мовчанню і вдає, що нічого не сталося. Експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» та переможниця 17 сезону «Битви екстрасенсів» Ольга Янковська поділилася дієвим рецептом своєї прабабусі. Поради – далі в матеріалі.

За словами екстрасенса, кричати, плакати і вмовляти чоловіка в жодному разі не можна, адже це не допоможе. Але в чому ж полягає секрет цього дивного рецепту?

  1. Спочатку потрібно замісити тісто з борошна, води і солі.
  2. Після цього зліпити дві ляльки: чоловіка і суперницю, намагаючись зробити їх максимально схожими.
  3. На спинах ляльок обов’язково записати ім’я. Наприклад, «чоловік Олександр», «коханка Настя».
  4. Розсадити їх по різних кутках кімнати.
  5.  Вранці і ввечері підходити до кожної ляльки і говорити: «Разом вам не бути, не жити, хліба разом не ділити, дітей разом не колисати! Амінь!»

Обряд потрібно проводити 40 днів поспіль, не пропускаючи жодного.

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