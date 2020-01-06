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Що обов’язково потрібно зробити за різдвяним столом

06.01.2020

Різдво – це свято дива і чарів, його люблять усі і завжди відзначають у сімейному колі. І в цей момент є обряд, який допоможе зробити так, щоб ваш будинок був  повною чашею. Що потрібно зробити, розповіла дворазова переможниця і член журі «Битви екстрасенсів», експерт програми «Слідство ведуть екстрасенси» ясновидиця Олена Курилова.

рожденственский стол

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Що потрібно зробити за різдвяним столом

  • Різдвяний стіл необхідно перев’язати під скатертиною червоною ниткою.
  • На стіл накрити дванадцять пісних страв, щоб увесь рік не голодувати і щоб за столом сиділи ситі й здорові люди, а також для того, щоб весь рік будинок був повною чашею.
  • Обов’язково треба прочитати молитви «на всяку потребу».
  • Щоб вигнати всю нечисть із хати та закликати благополуччя, з третьої до четвертої ранку господар будинку повинен відчинити двері й посікти поріг тупим боком сокири зі словами: «Мир, лад, здоров’я, скарб». Слова треба повторити мінімум тричі.

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