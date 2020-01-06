Як зерно допоможе налагодити бізнес та зберегти стабільність?
06.01.2020
Різдвяні обряди мають найбільш ефективну силу. Існують ритуали на Різдво, які допоможуть швидко привернути багатство у ваш будинок і налагодити бізнес. Про один із них розповіла дворазова переможниця містичного проєкту «Битва екстрасенсів» ясновидиця Олена Курилова.
«На Старий Новий рік обов’язково потрібно, щоб ваш будинок відвідали засівальники», ‒ говорить екстрасенс.
Як налагодити бізнес за допомогою зерна і посівання
- Зберіть пшеничку, яку вони розсипали у вас в будинку, і покладіть її у верхній кут при вході або на кухні ‒ це буде привертати багатство у ваш будинок.
- Пшеницю можна замінити тільки через рік, коли прийдуть нові засівальники, а стару ‒ не викидайте. Її можна віддати домашній птиці, щоб вона розмножувалася.
- Частиною пшениці можна посипати землю, щоб був хороший урожай.
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Олена Курилова також розповіла, що посівати повинні тільки хлопчики:
«Дівчатка можуть співати різні колядки, але зерно має бути посипано тільки руками хлопчика».
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