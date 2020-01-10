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Як зняти зурочення з дитини

10.01.2020

Чи траплялося у вас, що після слів замилування від незнайомця в сторону дитини, особливо якщо це немовля, вона починає хворіти або сильно вередувати? Так, її, швидше за все, зурочили. Як уберегти своїх нащадків від заздрості? Фіналістка 20 сезону містичного проєкту «Битва екстрасенсів»  ізраїльська архівідьма  Соломон поділилася дієвим методом для зняття зурочення з дитини. Всі подробиці читайте в матеріалі.

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Більше на тему: Метод для зняття зурочення

Зурочення ‒ дуже неприємне явище. Дуже часто від нього страждають діти. Ізраїльська архівідьма Соломон на своїй сторінці в Instagram розповіла, як можна зняти зурочення з дитини.

Як зняти зурочення з дитини

Для цього потрібно взяти сире куряче яйце і, катаючи ним по тілу дитини, промовляти:

«По головушке светлой, по спинке прямой,

по животику белому, по ножкам резвым

яичко катается, сглаз да хворь на него мотается,

соберется вся немочь до крупицы,

кто наслал ее, к тому возвратится,

кто заставил младенца мучиться,

тот от порчи злой жгутом скрутится».

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Потім яйце потрібно кинути у вогонь, щоб воно згоріло. Бажано, щоб яйце було домашнє, але, як показує практика, й магазинне допомагало. Перед тим, як обкатувати, яйце слід вимити під проточною водою та витерти серветкою насухо.

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