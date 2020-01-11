Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImJpdHZhLnN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+

Заговір від хвороб на сильний вітер

11.01.2020

Здоров’я — найцінніше, що є у кожної людини. Його потрібно берегти, як зіницю ока. Але іноді буває так, що хвороби атакують, і людина, незважаючи на всі зусилля, не може перемогти її. Суперфіналістка містичного проєкту «Битва екстрасенсів»  ізраїльська архівідьма  Соломон поділилася сильним заговором від хвороб. Всі деталі в матеріалі.

заговор

 Більше на тему: Як зняти зурочення з дитини

Заговір від хвороб на сильний вітер

Тридевять хворей, тридевять болей.

Все вы сосчитанные,

Все вы пересчитанные.

Восток вас не принимает,

Запад вас проклинает,

Юг вас к себе не допускает,

Север вас поморозит, да на льдину вас бросит.

Пойдите вы, мои хвори и боли,

На ветер-ветрище, на его сильный горбище.

Он вас возьмет, он вас заберет.

Батюшка ветер мой, возьми мои болезни с собой.

С костей, с мощей, с ясных очей,

С печени тезя, с ретивого сердца,

С локтей, с ногтей, со всех телесных частей.

Неси мои хвори, телесные боли под самые небеса,

За темные леса.

Там моим хворям жить, там им по веки быть.

Слово мое крепкое,

Дело мое лепкое.

Ключ, замок, язык.

Аминь. Аминь. Аминь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Оля Полякова вирушила в тур Північною Америкою
Оля Полякова вирушила в тур Північною Америкою
Ігор Кондратюк відпочиває у Новій Зеландії
Ігор Кондратюк відпочиває у Новій Зеландії
Учасниця шоу «Х-фактор»-10 Юлія Бордунова народила дочку
Учасниця шоу «Х-фактор»-10 Юлія Бордунова народила дочку
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Джамала: про реп, молодих виконавців і майбутні колаборації
Джамала: про реп, молодих виконавців і майбутні колаборації
Олександр Кривошапко: Повернутися на «Х-фактор» дуже хвилююче
Олександр Кривошапко: Повернутися на «Х-фактор» дуже хвилююче
«Х-фактор»-10: Георгій Колдун поділився емоціями від суперфіналу
«Х-фактор»-10: Георгій Колдун поділився емоціями від суперфіналу
Оля Полякова та Настя Каменських заспівають дуетом
Оля Полякова та Настя Каменських заспівають дуетом
Підбірка виступів 5 прямого ефіру шоу «Х-фактор»
Підбірка виступів 5 прямого ефіру шоу «Х-фактор»

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить