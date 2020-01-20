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Рубіна Цибульська зворушливо привітала чоловіка з днем ​​народження

20.01.2020

Сьогодні день народження святкує переможець 20 сезону проєкту  «Битва екстрасенсів» Арман Цибульський. Його дружина і переможниця 14 сезону містичного реаліті Рубіна Цибульська зворушливо привітала свого чоловіка зі святом. Деталі в матеріалі.

битва экстрасенсов

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Переможниця 14 сезону містичного проєкту «Битва екстрасенсів» Рубіна Цибульська на своїй сторінці в Instagram зворушливо привітала коханого з днем ​​народження. Екстрасенс висловила подяку своєму чоловікові за всі ті роки щастя, що вони провели разом, і ще раз освідчилася йому в коханні.

«Із днем ​​народження тебе, рідна моя людино! Ще один рік став у нашому житті історією. За цей час ми багато чого пережили, але приємного було більше. Я вдячна тобі за все, ми з Каролем тебе дуже любимо! Вік чоловіка подібний коньяку. Чим він старший – тим дорожчий вміст. Ну, що тобі побажати? Зичайно ж, будь таким же сильним і наполегливим, щоб усі твої починання закінчувалися тільки великим тріумфом. І знай, що кожна мить, прожита поруч із тобою, подібна п’янкому ковтку щастя!»

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Нагадаємо, під час 20 сезону «Битви екстрасенсів» у подружжі були досить напружені стосунки, адже Рубіна була проти того, щоб її чоловік брав участь у реаліті. Тим не менш, вона підтримала його.

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