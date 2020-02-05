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Заговір від енурезу

05.02.2020

Енурез — це проблема, про яку не заведено говорити. Він може мучити людину роками, перетворюючи її життя на пекло. Фіналістка 17 сезону містичного проєкту «Битва екстрасенсів» Ольга Янковська поділилася дієвим заговором, який допоможе позбутися цієї делікатної проблеми. Подробиці в матеріалі.

заговор

Ритуал потрібно проводити на спадаючий місяць біля річки або струмка. Знайдіть у воді гладкий камінь. Візьміть із собою молоток і розбийте камінь на дві рівні частини. Одну половину каменю віднесіть у сухий ліс на гору та закопайте на відкритій для сонця галявині зі словами:

«Камень сей ручей точил,

Много дней его мочил.

Я его со дна достала,

На две части разбивала.

Был един ты – стало два,

На двоих одна судьба.

Закопаю брата в сушу

И поток воды нарушу.

Узы братьев-близнецов

Скрепят силы праотцов.

Тело властью наполняю

И поток сей прекращаю.

Да будет так,

Да так и будет!

Таково слово мое,

Такова моя воля!

Аминь! Аминь! Аминь!»

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Після цього потрібно біля будь-якого дерева залишити дари духам лісу: хліб, яблука, молоко, мед, крупи (овес, пшеницю) зі словами «Прийміть від мене, духи лісові, цей скромний дар, щоб справа моя склалася».

Повертайтеся додому з другою половиною каменю і перед сном протягом години тримайте його в районі сечового міхура людини, яка страждає на енурез.

Всю ніч камінь повинен лежати в ліжку хворого. Вдень камінь покладіть на підвіконня, щоб на нього падало сонячне світло.

Повторювати процедуру слід щодня, до повного зцілення. Після закінчення справи віднесіть камінь у ліс до «брата» й закопайте, подякувавши за службу.

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