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Заговір на віщий сон

11.02.2020

Сни — це відображення нашої підсвідомості. Іноді саме сновидіння можуть підказати нам, як вчинити у тій чи іншій ситуації. Але як викликати віщий сон? Фіналістка 17 сезону містичного проєкту «Битва екстрасенсів» Ольга Янковська  поділилася дієвим заговором, який допоможе не лише запам’ятати свій сон, а й правильно розтлумачити його. Подробиці в матеріалі.

заговор

Більше на тему: Заговір від енурезу

Для того, щоб викликати віщий сон, потрібно провести невеликий ритуал. Перед сном потрібно запалити з обох кінців маленьку, можна церковну, свічку. Тримаючи її в лівій руці, пильно дивлячись на вогонь, слід промовити заговір тричі:

Предки мои, встаньте за мной

В эту ночь за моей спиной.

Силу мою с своей скрепите,

Истину скрыту во сне явите.

Аминь! Аминь! Аминь!

Подумайте про те, що вас найбільше цікавить, на що хочете отримати відповідь. Після цього лягайте спати. І не сумнівайтеся, сон буде віщий.

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