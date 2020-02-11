Заговір на віщий сон

Сни — це відображення нашої підсвідомості. Іноді саме сновидіння можуть підказати нам, як вчинити у тій чи іншій ситуації. Але як викликати віщий сон? Фіналістка 17 сезону містичного проєкту «Битва екстрасенсів» Ольга Янковська поділилася дієвим заговором, який допоможе не лише запам’ятати свій сон, а й правильно розтлумачити його. Подробиці в матеріалі.

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Для того, щоб викликати віщий сон, потрібно провести невеликий ритуал. Перед сном потрібно запалити з обох кінців маленьку, можна церковну, свічку. Тримаючи її в лівій руці, пильно дивлячись на вогонь, слід промовити заговір тричі:

Предки мои, встаньте за мной В эту ночь за моей спиной. Силу мою с своей скрепите, Истину скрыту во сне явите. Аминь! Аминь! Аминь!

Подумайте про те, що вас найбільше цікавить, на що хочете отримати відповідь. Після цього лягайте спати. І не сумнівайтеся, сон буде віщий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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