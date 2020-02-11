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Заговір на віщий сон
Сни — це відображення нашої підсвідомості. Іноді саме сновидіння можуть підказати нам, як вчинити у тій чи іншій ситуації. Але як викликати віщий сон? Фіналістка 17 сезону містичного проєкту «Битва екстрасенсів» Ольга Янковська поділилася дієвим заговором, який допоможе не лише запам’ятати свій сон, а й правильно розтлумачити його. Подробиці в матеріалі.
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Для того, щоб викликати віщий сон, потрібно провести невеликий ритуал. Перед сном потрібно запалити з обох кінців маленьку, можна церковну, свічку. Тримаючи її в лівій руці, пильно дивлячись на вогонь, слід промовити заговір тричі:
Предки мои, встаньте за мной
В эту ночь за моей спиной.
Силу мою с своей скрепите,
Истину скрыту во сне явите.
Аминь! Аминь! Аминь!
Подумайте про те, що вас найбільше цікавить, на що хочете отримати відповідь. Після цього лягайте спати. І не сумнівайтеся, сон буде віщий.
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